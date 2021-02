Cidades Parte dos municípios de Goiás adota rigidez orientada pelo Estado Gestores avaliam que momento é crítico e precisa de medidas severas para reverter o quadro. Há localidades que ainda debatem o assunto

Alguns dos maiores municípios goianos irão aderir às determinações da nota técnica divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) nesta terça-feira (16). O documento contém determinações para as cidades no intuito de deter a segunda onda do coronavírus (Sars-CoV-2) no Estado. Pelo menos oito cidades, afirmaram que irão acatar as medidas do governo esta...