Cidades Parte de ponte cede em Goiânia e Defesa Civil alerta para risco de desabamento As recentes chuvas e o grande volume de água danificaram a estrutura, ocasionando, inclusive, um desnível de cerca de 10 centímetros

A ponte do córrego Caveirinha, na Avenida C, no Setor Recreio Panorama, em Goiânia, sofreu danos na estrutura na tarde dessa sexta-feira (13), que se agravaram na manhã deste sábado (14), por conta das recentes chuvas intensas. A Defesa Civil alertou que, caso a chuva continue, há o risco de desabamento porque a estrutura já é antiga. O órgão relatou que a quanti...