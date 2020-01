Cidades Parte de pista no Setor Crimeia Oeste, em Goiânia, desaba após chuva forte Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e da Defesa Civil analisam a situação no local

Atualizada às 9h48. A Avenida João Luís de Almeida, no setor Crimeia Oeste, em Goiânia, corre o risco de desabar. Por conta da forte chuva no fim de semana, houve um desmoronamento de terra às margens da pista. O trecho é monitorado, nesta segunda-feira (27), por equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) de Goiânia e da Defesa C...