Cidades Parte de bilheteria de show de Cleber e Cauan, no Serra Dourada, é bloqueada Justiça defere medida porque há uma ação tramitando contra a dupla que não teria pago valores a empresários no início da carreira

Juíza plantonista, Simone Monteiro determinou neste domingo, 26, o bloqueio de 20% da renda da bilheteria do show da dupla Cleber e Cauan ocorrida no mesmo dia, no estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia. O bloqueio ocorreu em razão de uma ação que tramita na Justiça para ressarcimento de valores que não teriam sido pagos pela C&C Produções e Shows e o...