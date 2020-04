Parte da Avenida 2ª Radial, na altura da ponte que liga a Vila Redenção ao Setor Pedro Ludovico, estará interditada neste fim de semana. O objetivo é a instalação de uma galeria pluvial no local. O bloqueio da via teve início às 13h deste sábado (4) e deve durar até a noite de domingo (5).

O coordenador da Unidade Executora do Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns, Flávio Máximo, responsável pela execução da obra, explica que a interdição foi programada para este fim de semana para aproveitar a diminuição do fluxo de veículos transitando pela via durante o fim de semana. “Trata-se de uma operação rápida e o trafego estará totalmente liberado no sentido Vila Redenção / Setor Pedro Ludovico ainda na manhã da próxima segunda-feira (6)”, diz.



Para melhor orientar os motoristas que estarão transitando pela região, faixas com a informação da interdição foram instaladas na proximidades da obra. “Sabemos que os motoristas terão que usar desvios para chegar aos seus destinos, o que, inclusive, pode aumentar a distância, mas ressaltamos que esta é uma obra que contribuirá muito para melhorar o tráfego de veículos no local, dando maior fluidez e dinamismo na ligação entre as regiões norte e sul da capital”, destaca Flávio.