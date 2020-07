Cidades Parques de Goiânia ficam cheios mesmo com decreto devido ao coronavírus No primeiro domingo depois que decreto municipal com aumento de restrições foi publicado, goianenses não deixaram de frequentar espaços públicos

Os parques Vaca Brava e Flamboyant, em Goiânia, estavam cheios durante a tarde desta domingo (5) depois que o decreto municipal com aumento de restrições de atividades por conta da pandemia do novocoronavírus (Sars-CoV-2), foi publicado no último dia 30. No Parque Flamboyant, no Jardim Goiás, a maioria das pessoas usava máscaras e estava em grupos, distantes uns do...