Cidades Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros será fechado para visitação a partir de sexta-feira (2) Decisão foi tomada após o avanço do incêndio florestal que está próximo à área de visitação do Parque

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros será fechado para visitação a partir de sexta-feira (2), após o avanço do incêndio florestal que vem se alastrando pela região nos últimos dias. Segundo moradores locais, as chamas já destruíram ao menos quatro casas no povoado de Capela, localizado entre Colinas do Sul e Cavalcante. Brigadistas do Instituto Chico Mendes...