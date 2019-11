Cidades Parque Mutirama, em Goiânia, não abrirá as portas neste sábado (2) A razão do fechamento é o feriado de Finados, informou a Prefeitura de Goiânia

O Parque Mutirama não abrirá as portas para as crianças neste sábado (2). A razão é o feriado de Finados, informou a Prefeitura de Goiânia. Contudo, conforme o comunicado, o parque deve reabrir normalmente no próximo domingo (3), a partir das 9h. Na comemoração do Dia das Crianças, mais de 20 mil pessoas escolheram o local para se divertir. Vale lembrar que a entr...