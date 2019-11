Cidades Parque Mutirama completa 50 anos com programação especial Entre as atividades haverá apresentações musicais, de teatro, danças, brincadeiras, gincanas e oficinas

O Parque Mutirama, em Goiânia, completa 50 anos de inauguração nesta sexta-feira (15). No entanto, a programação começa, nesta quinta-feira (14), com o descerramento de uma placa alusiva ao aniversário do centro de lazer. O presidente da Agência de Eventos, Turismo e Lazer (Agetul), Urias Junior, explica que estão programadas várias atividades no parque, entre elas o...