O Parque Estadual Águas do Paraíso, no Nordeste de Goiás, é a primeira unidade de conservação ambiental do Brasil com modelo compartilhado de gestão, diz o governo do Estado. A criação da unidade foi formalizada na última sexta-feira (11) pelo governador Ronaldo Caiado (DEM), em solenidade no município de Alto Paraíso de Goiás.

O parque foi criado com base em uma proposta estruturada pela Semad, amparada em uma lei federal de 2011, que fixou normas para a cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e municípios nas ações administrativas de proteção ao meio ambiente.

A decisão foi tomada levando-se em conta a importância que a área tem para a cultura e a economia do município de Alto Paraíso. Foram realizadas consultas públicas e está prevista a instituição do Conselho Consultivo da Unidade de Conservação.

O governo espera que a criação do parque livre o espaço de invasores e criminosos ambientais, que ameaçam o local com a introdução de espécies exóticas, queimadas, desmatamento ilegal e atividades de mineração sem licenciamento. “Vamos transformar o parque em um dos pontos mais visitados no mundo inteiro”, projetou o governador Ronaldo Caiado.



Localização

Situado no Nordeste Goiano, o Parque Estadual Águas do Paraíso tem uma área de pouco mais de 5 mil hectares. O principal ponto da unidade de conservação responde pelo nome de Catarata do Rio dos Couros, um espaço que propiciará aos turistas momentos de trilhas, contemplação da natureza e banhos refrescantes. Outros córregos que cruzam a região são o Jacobeira, Tapagem e o Ribeirão São João.

O cenário das cataratas contará com o devido planejamento, projeto interpretativo, gestão de segurança, manejo de trilhas, serviço de apoio à visitação, entre outras estruturas necessárias. A nova unidade integrará as demais áreas de proteção ambiental, como a de Pouso Alto, e reservas de patrimônio natural. A região já possui o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, tombado como Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura (Unesco).

O atrativo estadual está a 423 quilômetros de Goiânia, 221 quilômetros da capital federal, Brasília, e próximo ao Pico do Pouso Alto, que tem 1.676 metros de altura. Na fauna há dez espécies de mamíferos, sendo que quatro estão na lista vermelha de animais ameaçados, e 58 de aves, incluindo o pato-mergulhão, que corre o risco de extinção em toda a região neotropical.