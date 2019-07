Cidades Parque da Chapada dos Veadeiros passa a cobrar entrada a partir desta segunda-feira (8) Cobrança faz parte da concessão da visitação do parque, que teve a SociParques como ganhadora do processo licitatório em dezembro do ano passado

Começou nesta segunda-feira (8), a cobrança dos ingressos para visitação no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (PNCV), na região Nordeste de Goiás. A cobrança faz parte da concessão da visitação do parque, que teve a SociParques como ganhadora do processo licitatório em dezembro do ano passado. Pelo contrato, os moradores de Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Colina...