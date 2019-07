Cidades Parque da Chapada dos Veadeiros passa a cobrar entrada Moradores de Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Colinas do Sul, Nova Roma, São João D’Aliança e Teresina de Goiás vão pagar R$ 3. demais brasileiros R$ 17 e estrangeiros R$ 34

O acesso ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, uma das unidades de conservação mais visitadas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), na região Nordeste de Goiás, agora é taxado. A cobrança começou no último dia 25 de junho. Os moradores de Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Colinas do Sul, Nova Roma, São João D’Aliança e Teresina d...