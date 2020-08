Cidades Parque da Chapada dos Veadeiros deve reabrir em breve após decreto da Prefeitura de Alto Paraíso Área de preservação terá que passar por fiscalização antes de voltar a permitir visitações

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros pode reabrir em breve, após a publicação de decreto da Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás, na última quarta-feira (29), que suspende o funcionamento intermitente de atividades econômicas no município. Até então, a cidade estava seguindo o regime de 14 por 14, adotado pelo governo do Estado de Goiás. De acordo com o G1 G...