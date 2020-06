Cidades Parque aquático reabre no fim de semana em Trindade, com limite de público e exigência de máscara Estabelecimento anunciou que vai disponibilizar álcool em gel a 70% em todos os equipamentos e locais de lazer, e aferir a temperatura corporal dos usuários na portaria

Um parque aquático de Trindade, na Grande Goiânia, vai abrir as portas para a população em geral neste fim de semana. Para isso, o estabelecimento anunciou uma série de medidas para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Entre as ações anunciadas pelo parque estão a limitação de 268 pessoas por dia no local, a exigência do uso de máscaras, a disponibilização de álc...