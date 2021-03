Cidades Parque Amazônia entra na lista dos bairros com mais casos de Covid-19 em Goiânia; veja o ranking Setor Bueno ainda lidera a relação, com mais de 5,5 mil notificações da doença. Veja quais são os 20 bairros com mais diagnósticos em Goiânia

Com 2.033 casos confirmados de Covid-19, o Parque Amazônia é a novidade da lista com os bairros com maior número absoluto de infecção pelo coronavírus (Sars-CoV-2), divulgada nesta segunda-feira (1º) pela Universidade Federal de Goiás. Com esta quantidade, o Parque Amazônia é o sexto bairro mais atingido em Goiânia – o primeiro, desde o início da pandemia, é o Setor B...