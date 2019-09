Cidades Parede cai em cima de pedreiro durante obra em Iporá Vítima foi resgatada por colegas de trabalho e encaminhada à unidade de Saúde por Bombeiros

Um pedreiro ficou ferido na manhã desta terça-feira (3), após a parede de uma obra cair em cima dele. O acidente aconteceu na Rua Presidente Kennedy, no Centro de Iporá, no Oeste do Estado e ele foi inicialmente socorrido por colegas de trabalho. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e levou o trabalhador para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Iporá. Segundo a...