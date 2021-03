Cidades 'Parece que só morre de Covid', diz Bolsonaro ao questionar ocupação de UTIs no Brasil A fala de Bolsonaro sugere que pessoas ingressadas por outras razões poderiam estar contabilizadas nas taxas de ocupação de hospital que têm sido divulgadas, o que é incorreto

Em meio ao momento mais crítico da pandemia no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) questionou a alta ocupação de hospitais —muitos estados estão à beira do colapso— e disse que é preciso separar os internados por Covid-19 de outras doenças. "Parece que só morre de Covid. Você pega, você pode ver... Os hospitais estão com 90% das UTIs ocupadas. Quanto...