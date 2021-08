Cresce busca por descontos e parcelamento em postos de combustíveis de Goiânia

Os fortes reajustes dos combustíveis nos últimos meses, que fizeram Goiânia registrar os maiores preços do País, têm feito o consumidor goianiense buscar descontos e a parcelar mais o pagamento na hora de abastecer o carro. Os revendedores contam que cresceu a adesão aos aplicativos de desconto e outros programas criados pelas redes na tentativa de obter preços mais baixos. Também é crescente a opção pelo parcelamento do valor pago, principalmente por quem decide encher o tanque.

Em alguns postos, o consumidor já pode dividir o pagamento em 3 ou 4 parcelas. “Parcelar se tornou uma opção diante do alto preço, um socorro para quem não tem recursos no momento”, avalia o presidente da Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado (Sindiposto), Márcio de Andrade. Ele lembra que o consumidor também tem se cadastrado cada vez mais em aplicativos das redes de postos, que oferecem descontos no preço ou o chamado cash back, um valor que retorna para o motorista usar num futuro abastecimento ou na compra de outros produtos na rede conveniada.

Vagas para estagiário e aprendiz crescem 20% este ano em Goiás

O estágio e a aprendizagem se tornam portas de entrada largas para o mercado de trabalho. Com o avanço da vacinação, a retomada da economia e o aumento da fiscalização sobre o cumprimento de cotas, no primeiro semestre deste ano, as empresas goianas aumentaram em quase 20% o número de vagas disponíveis pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), na comparação com o segundo semestre de 2020. Goiânia foi a quinta cidade do País entre as que mais ofertaram vagas de estágio e aprendizado este ano.

Este ano, o CIEE tem aberto entre 500 e 600 vagas mensais, que rapidamente são preenchidas. Hoje, quando se comemora o Dia do Estagiário, existem 129 vagas abertas para Goiânia e 20 para Anápolis. A supervisora do CIEE em Goiás, Paula Denise Neto, lembra que os números são resultado de fatores como a mobilização da Superintendência Regional do Trabalho em Goiás (SRTb-GO), cuja fiscalização tem exigido o cumprimento das cotas de contratação de aprendizes, de 14 a 24 anos, pelas médias e grandes empresas.

Reajuste para professores em Goiás custará R$ 280 milhões

Os professores e servidores administrativos da rede estadual de ensino de Goiás terão reajuste salarial a partir do próximo mês de outubro. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira (17) pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) e pela secretaria estadual de Educação Fátima Gavioli, durante o programa Café com CBN. Atualmente, a Seduc tem 79 mil servidores, incluindo 14,4 mil temporários, 35,8 mil aposentados e 24,3 mil ativos. Em um ano, segundo a Seduc, o impacto orçamentário será de R$ 280 milhões.

Para professores P1, P2, quadro transitório e professores de contrato o reajuste anunciado é de 4,52%. Para as categorias P3, P4 e também os servidores administrativos, o valor será reajustado em 7,20%. O benefício chegará aos inativos.