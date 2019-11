Cidades Paralisação no Hugo encerra a meia noite desta sexta-feira (29) SES-GO informa que apenas uma cirurgia não ocorreu durante o dia no hospital; Simego reclama de falta de diálogo e pede reunião

No segundo dia de paralisação do Hospital Estadual de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), 17 cirurgias foram realizadas nesta sexta-feira (29), de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). Dentre elas, 14 foram eletivas, ou programadas e apenas uma cirurgia foi suspensa, em virtude da não internação de um paciente para a qual a cirurgia f...