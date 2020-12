Cidades Paralisação de ônibus na Grande Goiânia expõe divisões Sindicatos trocaram farpas enquanto passageiros ficaram sem o serviço neste sábado (19). O prefeito Iris Rezende (MDB) e o governador Ronaldo Caiado (DEM) alinharam discurso para criticar a organização realizada anteriormente no sistema

A paralisação que surpreendeu os usuários do sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia na manhã deste sábado (19) provocou transtornos e também expôs divisões de atores do serviço. Enquanto os sindicatos de patrões e empregados rebateram declarações ao longo do dia, o prefeito Iris Rezende (MDB) e o governador Ronaldo Caiado (DEM) deixaram claro a...