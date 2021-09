Cidades Paraisópolis faz 100 anos e aposta no comércio local para se recuperar da crise da pandemia Bairro paulistano concentra altas expectativas para o futuro

Por trás das ruas movimentadas e das dezenas de pequenos comércios que contrastam com as casas de alto padrão, a favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, completa 100 anos nesta quinta-feira (16) com altas expectativas para o futuro. Enquanto o comércio da região movimenta a economia local, promessas de melhorias feitas ao longo do tempo pelo poder públic...