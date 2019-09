Cidades Parada do Orgulho LGBTI+ lota Praça Cívica, em Goiânia, com discursos em defesa da comunidade Essa é a 24° edição do evento; evento reuniu principalmente jovens

A Parada do Orgulho LGBTI+ de Goiânia encheu a Praça Cívica na tarde deste domingo (8). Agora o público, junto com os carros de som, estão descendo a Avenida Araguaia, no Centro. Antes de início do trajeto, Organizações Não Governamentais e outros entes ligados à luta por Direitos Humanos para todos fizeram discursos em defesa da comunidade, e alguns mais politizados, c...