Cidades Parada do Orgulho LGBTI+ em Goiânia cobra mais respeito Evento teve música, dança e muitos discursos reclamando o cumprimento de direitos da comunidade

A Parada do Orgulho LGBTI+ de Goiânia, que ocorreu neste domingo (8) no Centro, teve muitos discursos politizados e em defesa dos direitos da comunidade. A 24ª edição do evento começou às 12 horas na Praça Cívica e tinha previsão de seguir até às 22 horas. Por volta das 18 horas, o público, junto com os carros de som, desceu pela Avenida Araguaia, e ambos ainda iriam per...