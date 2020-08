Cidades Para realizar aborto, menina entrou em hospital em porta-malas enquanto médico distraía religiosos A polícia chegou depois que a garota já tinha conseguido entrar na unidade, mas conseguiu impedir que os cerca de 200 ativistas católicos e parlamentares da bancada evangélica invadissem o hospital no domingo (16)

A menina capixaba de dez anos vítima de seguidos estupros não precisou só viajar a outro estado para fazer valer o seu direito a um aborto. Ela também teve que se esconder no porta-malas de um carro para entrar no hospital no Recife (PE) enquanto o médico e diretor da unidade, Olimpio Moraes, atraía para o portão principal os fanáticos religiosos e políticos que se d...