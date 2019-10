Cidades Para prevenir acidentes de trânsito, aplicativo do DPVAT bloqueia ligação e mensagem para motoristas Recurso é gratuito e já está disponível para download em celulares com sistema Android

O aplicativo Modo Trânsito DPVAT, lançado esta semana pela Seguradora Líder, já está disponível para download gratuito para sistema Android e até o final do mês será lançada a versão iOS. De acordo com a gerente de Marketing da Seguradora Líder, administradora oficial do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (Segur...