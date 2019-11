Cidades Para PF, navio grego é o principal suspeito por derramar óleo Apontamento foi feito depois de rastreamento por satélites. Embarcação estrangeira estaria carregada de petróleo cru, cuja origem seria a Venezuela

Após um rastreamento por satélites, a Procuradoria da República no Rio Grande do Norte e a Polícia Federal apontam que um navio de bandeira grega carregado de petróleo venezuelano, o NM Bouboulina, é agora o principal suspeito de ser a fonte do óleo que tem aparecido em várias praias nordestinas desde o início de setembro. Para obter mais provas, a PF deflagrou nesta...