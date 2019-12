Cidades Para pagar dívida com traficantes, homem transporta cocaína e é preso na BR-060, em Rio Verde O suspeito afirmou ter pegado a droga em Campo Grande para entregar em Goiânia

Um operador de máquinas agrícolas, de 41 anos, foi preso no final da tarde deste sábado (7) na BR-060, em Rio Verde, transportando aproximadamente 18 quilos de pasta base de cocaína em um compartimento secreto no porta-malas do veículo que dirigia. Ele afirmou à Polícia Rodoviária Federal (PRF) pegou a droga em Campo Grande (MS) para entregar em Goiânia. O homem ...