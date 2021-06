Cidades Para exaltar Bolsonaro posts exageram impacto da doação de máquinas israelenses que produzem água Posts enganam ao insinuar que, sob a gestão de Bolsonaro, o sertão brasileiro vai se tornar uma área verde graças à doação de máquinas de produção de água por empresa israelense – contribuição que realmente ocorreu

São enganosos os posts que circulam no Facebook com uma montagem que une fotos de uma grande área de plantação e do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e a legenda “Israel doa ao Brasil 10 máquinas que produzem água potável – ‘Esse será o nosso sertão’”. De fato, o governo brasileiro recebeu de uma empresa israelense, a Watergen, em fevereiro de 2019, onze m...