Cidades Para evitar aglomerações, Redemob quer linhas diretas no transporte coletivo da Grande Goiânia Consórcio das empresas concessionárias propõe interdição aos terminais durante a pandemia de Covid-19, mudando operação atual

A proposta do consórcio das empresas de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia (Redemob) de interditar os 21 terminais do sistema com o objetivo de findar as aglomerações nos locais, vistas como focos de transmissão da Covid-19, deve iniciar a criação de um novo modelo de operação. Sem os locais de integração entre as linhas, os pontos de embarque e d...