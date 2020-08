Cidades Para especialistas, nem a vacina contra a Covid-19 poderá garantir uma volta à normalidade Especialistas destacam dificuldades desde produção até proteção, que vão levar à manutenção de medidas de higiene e distanciamento

Não vai ser aquela celebração com a qual muitos sonhavam. Mesmo que não haja absolutamente nenhum contratempo no teste e na aprovação de uma vacina eficaz contra a Covid, que esteja liberada para uso no início de 2021, ainda vai levar um bom tempo para a vida voltar ao normal. E essa volta à normalidade pré-pandêmica será muito lenta e gradual, de acordo com especialistas o...