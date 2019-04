Vida Urbana Para educadores, mudança anunciada por ministro para Enem não afeta preparação Professores acreditam que retirada de questões consideradas ideológicas de avaliação nacional, anunciada por ministro da Educação, não interfere significativamente em planejamento

O anúncio do ministro da Educação, Abraham Weintraub, de que “questões ideológicas e muito polêmicas” não devem aparecer no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano, feito em uma transmissão ao vivo no Facebook do presidente Jair Bolsonaro na noite da última quinta-feira, não deve influenciar significativamente na preparação dos estudantes. É o que acreditam e...