O governador de São Paulo, João Doria (PSDB) anunciou neste sábado, 21, que decretará que quarentena a partir de terça-feira, 24, para conter o avanço do novo coronavírus. A medida terá duração de 15 dias, com duração até 7 de abril. Ela é válida em todos os 645 municípios paulistas.

A determinação prevê o fechamento do comércio de bens não essenciais e de bares, restaurantes e cafés - que poderão funcionar apenas com serviços de delivery. Segundo o governador, o Estado vai tomar "medidas policiais" para impedir aglomerações, como bailes funk e outros eventos de rua. A realização de missas, cultos e outras manifestações religosas não é recomendada, mas não está vetada.

Os seguintes setores poderão funcionar durante a quarentena: hospitais, clínicas, farmácias e clínicas odontológicas, supermercados, hipermercados, mercados, padarias (mas não poderão servir alimentos no local), açougues, empresas de call center e telemarketing, postos de combustíveis, bancas de jornais, pet shops, clínicas veterinárias, empresas de transporte, táxis, serviços de transporte por aplicativo, construção civil e todas as indústrias.

"Fiquem em casa: esta é a grande recomendação", ressaltou Doria. Ele falou sobre a importância da solidariedade, de "amar o País" durante esta "guerra" e chamou os paulistanos a colocarem uma bandeira do Brasil na janela. "Coloque na sua janela uma bandeira do Brasil, a que você tiver na sua casa ou algo que manifeste esse seu sentimento solidário."

Covas também enfatizou que a situação atual não é uma “marolinha”, tampouco “férias”. “É isolamento social”, ressaltou. Segundo ele, mais de 20 carros de som da Prefeitura estão circulando por bairros da periferia para informar a população.

Número de mortes por coronavírus sobe para 15 em São Paulo

O número de mortes confirmadas pelo covid-19 subiu de 9 para 15 no Estado. Há, ainda, 396 casos confirmados, com 34 pacientes em unidades de terapia intensiva. Há outros 9 mil casos suspeitos.

De acordo com o balanço, todos os 15 óbitos do Estado foram registrados na capital. Das 15 vítimas, 14 estavam internadas em hospitais privados, enquanto uma estava na rede pública.

Dos 6 novos óbitos, quatro foram mulheres idosas, um homem idoso e um homem de 49 anos (que tinha tuberculose).

Estão excluídos do decreto, com permissão para funcionamento

- Saúde: farmácias, hospitais, farmácias e clínicas odontológicas

- Alimentação: Supermercados, hipermercados e padarias

- Abastecimento: transportadoras, armazéns, postos de gasolina, transporte público, táxis, aplicatibvos de transporte, oficinas, lojas de pet shop e bancas de jornais

- Segurança: todos os sistemas de segurança pública e privada continuam funcionando, com suspensão de férias e licenças

- Limpeza: empresas de limpeza e manutenção, públicas e privadas, também continuam funcionando

- Bancos: serviços bancários, incluindo lotéricas, também continuando funcionando normalmente.

Campanha de vacinação contra a gripe

A campanha de vacinação contra a gripe que começa na próxima segunda-feira, 23, terá 600 pontos de vacinação no Estado. No caso das unidades com ambiente externo, a aplicação será feita em tendas na área externa.