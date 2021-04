Cidades Para amparar intubados com Covid, enfermeiros usam 'mãozinha do amor' Luvas cirúrgicas com água morna aquecem mãos de pacientes, diminuindo desconforto

Ao perceber que uma paciente com Covid-19 intubada estava com as mãos geladas, uma técnica de enfermagem e uma enfermeira de São Carlos (a 232 km de São Paulo) começaram a pensar em algo para amenizar o desconforto da mulher. Coincidência, ambas tinham visto momentos antes uma colega de outro estado propor o uso de luvas cirúrgicas com água morna para situações semelhantes. Correram, encher...