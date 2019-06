Cidades Paróquias preparam celebração de Corpus Christi em Goiânia Celebração na Praça Cívica, em Goiânia, terá tapete ao longo do anel viário. Ilustração e missa envolvem mais de 2 mil na organização; público é estimado em 15 mil pessoas

Os preparativos para a celebração de Corpus Christi, no próximo dia 20 de junho, já iniciaram. O ato central será realizado às 17 horas, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. Na sequência, por volta das 19 horas, haverá a procissão com a exposição do Santíssimo Sacramento, quando o arcebispo metropolitano de Goiânia, Dom Washington Cruz, seguido pelos fiéis, irá circ...