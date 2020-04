A Paróquia Sagrada Família, na Rua Professor Lázaro Costa da Vila Nova Canaã, na Região Oeste de Goiânia, volta a receber fiéis em seu estacionamento para conceder bençãos entre este sábado (18) e o dia 31 de maio. A ação foi feita pela primeira vez na Semana Santa, como medida de evitar as aglomerações no local e manter as solenidades características da Igreja Católica. Na ocasião, foi montada a Via Crúcis em painéis por onde os católicos passavam com seus veículos e recebiam as bençãos. Agora, a montagem conta com painéis representando a Via Lucis em 14 estações.

As fotografias que compõem as estações são de atores da própria comunidade representando a Via Lucis, que, segundo a tradição católica, "a Via Sacra da Ressurreição é a ressurreição que vem depois da cruz, é a vitória de todo o mistério que celebramos nos 40 dias da quaresma". “A Via Sacra da Ressurreição (Via Lucis) é uma pedagogia da Fé. Que possamos descobrir a beleza desta devoção em nossa espiritualidade, a fim de que o povo de Deus compreenda ainda mais o mistério central da nossa fé em seus dois aspectos inseparáveis: a Morte e a Ressurreição do Senhor”, conforme o reitor do Santuário, padre Rodrigo de Castro.

Tal qual ocorreu na Semana Santa, a ação de agora, que é o período entre o Domingo de Páscoa e Pentecostes, contará com a presença de padres abençoando os fiéis que passam pelo local e também com a distribuição de pães. O estacionamento da paróquia estará aberta ao público todos os dias, entre 6h30 e 23 horas. A ação se dá como meio de conter as aglomerações, que estão proibidas no Estado em decorrência das medidas para a contenção da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19).