Pará decreta lockdown no oeste do estado após registro de nova variante do coronavírus

O governo do Pará anunciou neste sábado (30) o lockdown (quarentena rigorosa, com fechamento de comércios) nas regiões do Baixo Amazonas e Calha Norte, no oeste do estado. A decisão foi tomada após a nova variante do coronavírus que circula no Amazonas ter sido identificada em dois pacientes nestas regiões paraenses. O lockdown passará a valer a partir da meia-n...