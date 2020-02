Cidades Papa Francisco recua sobre ordenação de homens casados como padres na Amazônia Medida foi discutida entre bispos, durante o Sínodo da Amazônia, no ano passado, como forma de aumentar a presença católica na região

No documento Querida Amazônia, divulgado na manhã desta quarta-feira, 12, o papa Francisco recua da proposta de que, em casos específicos e de acordo com a necessidade, homens casados sejam ordenados padres em comunidades afastadas da Amazônia. A proposta foi discutida durante o Sínodo da Amazônia, realizado em outubro, no Vaticano. De acordo com o Washington Post, ...