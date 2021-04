Cidades Pandemia reduz expectativa de vida dos brasileiros em 2 anos, aponta estudo A alta mortalidade fez com que a expectativa de vida ao nascer caísse 28%, fazendo com que o país retornasse aos níveis registrados em 2013

A pandemia do novo coronavírus reduziu a expectativa de vida no Brasil em 1,94 ano, segundo estudo feito em parceria de pesquisadores da Universidade Harvard e da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). De acordo com o estudo, a expectativa de vida do brasileiro caiu de 76,74 anos para 74,80 anos em 2020. A pesquisa “Redução na expectativa...