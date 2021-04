Cidades Pandemia reduz em dois anos expectativa de vida em Goiás Estudo internacional revelou que o impacto das mortes pela Covid-19 no Estado baixou a expectativa de vida ao nascer de 74 anos para 72. Expectativa de vida do brasileiro também caiu

Se antes da pandemia do coronavírus (Sars-Cov-2) um goiano vivia em média 74 anos, agora a expectativa de vida ao nascer no Estado caiu para 72 anos. É o que afirma uma pesquisa da Universidade de Harvard em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A principal motivação são as 13,3 mil mortes que já ocorreram no Estado em decorrência da doença. A queda ...