Pandemia provoca queda de consultas e internações no SUS, e aumenta desassistência

O impacto do primeiro ano de pandemia no SUS já mostra um rastro de desassistência em todos os níveis de cuidado, que soma a gargalos anteriores. A atenção primária, porta de entrada no SUS, registrou queda de 49% dos atendimentos. As consultas com especialistas tiveram redução de 25%, em média, e as internações, de 16% (exceto as por doenças infectocontagiosas), segund...