O isolamento social imposto pelos decretos estadual e municipal como método de combate à disseminação do novo coronavírus (Covid-19) não deve afetar o andamento das obras públicas em Goiânia, de acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra). Apesar de 5 das 15 principais intervenções sob responsabilidade da pasta estarem fora do cronograma previsto inicialmente, as razões não são determinadas pela pandemia gerada pela doença e o isolamento, que reduziu a força de trabalho das empresas contratadas, não é visto como preponderante para atrasos nas entregas das construções.

Quatro das 11 obras em andamento estão com o prazo de entrega prorrogado. Uma delas, o Corredor T-7, estava previsto para ser finalizado ainda neste mês, depois de ter iniciado em 2015 e ter passado por quatro períodos de paralisação. No momento, de acordo com a Seinfra, a construtora Jofege realiza as calçadas acessíveis e revitalização dos passeios do Bosque dos Buritis e a obra está 44% finalizada, com previsão de entrega para junho. O secretário Dolzonan Mattos estima, no entanto, que 90% das obras civis do corredor já estão prontas, e o restante do projeto depende da instalação de semáforos inteligentes, que será feita pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT).

Já a ponte sobre a Avenida Alpes, na Região Oeste da capital, que deveria ser entregue em abril, ficou para agosto. “Lá agora está em um ritmo bom, o problema foi no começo da obra, que demorou muito para iniciar”, diz Mattos. A Seinfra calcula que 15,82% da ponte já foi feito, sendo os pilares, as lajes de transição e as travessas de apoio. No momento, está em execução a forma e escoramento para as travessas de apoio à superestrutura. Por outro lado, o trecho da Marginal Cascavel entre as avenidas T-9 e C-12 e a canalização do Córrego Cascavel entre as avenidas Castelo Branco e Leste-Oeste, que estavam marcadas para começar em janeiro, só terão início na próxima semana.

Mattos explica que as empresas contratadas pediram para iniciar os trabalhos após o período chuvoso, já que pouca coisa poderia ser realizada durante as chuvas. Assim, a obra que era para ser entregue em setembro ficou para o final deste ano. A outra obra que já deveria estar em andamento é o viaduto sobre a BR-153, na região dos setores Leste Universitário e Novo Mundo. Neste caso, o problema foi que o trabalho necessitava da liberação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e, até que o documento fosse confirmado, a empresa vencedora do processo licitatório desistiu do contrato e, agora, o Paço finaliza os trâmites para um acordo com a segunda colocada no certame.

A expectativa do Paço era ter iniciado ainda em março as obras de reconstrução asfáltica em 630 quilômetros de ruas degradadas da capital. “Estão sendo feitos os levantamentos topográficos e de solo para a elaboração do projeto executivo que vai direcionar os trabalhos da reconstrução propriamente dita”, explica a Seinfra. A previsão, agora, é que a reconstrução comece a partir do dia 20 de abril.

Na semana passada, o Paço liberou o trânsito no entorno da Praça do Cruzeiro, que estavam em obras do BRT Norte-Sul e iniciou, nesta segunda-feira (30) a frente de serviço na Avenida 84, no sentido Praça Cívica. A praça em si também passa por revitalização, mas sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação (Seplanh). O secretário da pasta, Henrique Alves, afirma que não houve problemas no cronograma do local, cujo serviço deve ser finalizado no final de abril.

Sobre o BRT, Mattos diz que o corredor deve ser entregue até outubro deste ano, seguindo o cronograma acertado em fevereiro do ano passado. Já em relação a Avenida Leste-Oeste, cuja previsão de entrega é para o final do ano, foi iniciada nesta segunda-feira a construção de galeria de águas pluviais na Avenida Leste-Oeste, na região da Rua 44, no Centro, com previsão de finalização em 15 dias. O serviço é parte do projeto de prolongamento da via até Senador Canedo. Já o tramo oeste, que vai até Trindade, não foi licitado, pois aguarda a remoção de 11 famílias de área municipal do Setor Ferroviário.

Empresas tiveram de reduzir força de trabalho

“Ainda trabalhamos com a ideia de finalizar as obras iniciadas até o final deste ano. A pandemia não nos atrapalhou em nada, diminuiu um pouco da força de trabalho, porque temos muita gente na faixa de risco da doença, mas está sendo possível compensar”, considera o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) Dolzonan Mattos. Ele explica ainda que, a partir de agora, com a estimativa de diminuir a quantidade de chuvas, a tendência que as obras entrem em um ritmo mais acelerado e se tenha “muitas inaugurações”. As obras de asfaltamento de 31 bairros também serão retomadas, pois as que estavam em andamento até o final do ano foram suspensas por três meses em razão das chuvas. A ausência de parte dos trabalhadores também ocorreu nas obras de responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação (Seplanh), na Praça do Cruzeiro e o prolongamento da Marginal Botafogo, mas o secretário Henrique Alves diz que não houve prejuízo no serviço.