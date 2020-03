Uma mulher chega com uma aparente dificuldade de respirar no Centro de Atenção Integrada à Saúde (Cais) do Setor Vila Nova, em Goiânia. As poucas pessoas que estão na sala de espera, algumas de máscara cirúrgica, param de conversar entre si e ficam em silêncio olhando para a paciente que passa mal em uma cadeira. O clima é tenso. Uma técnica em enfermagem surge de dentro da unidade e leva a mulher para a sala de triagem antes mesmo de fazer o cadastro dela.

A situação descrita, que aconteceu na manhã da última quinta-feira (26), faz parte da atmosfera de dúvida, medo e solidariedade que tem predominado em unidades de urgência e emergência da capital diante da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). No caso específico, a paciente sentia dores crônicas e não tinha sintomas do vírus, mas a manifestação de desconforto foi o suficiente para gerar tensão em quem estava perto.

A reportagem do POPULAR percorreu sete unidades de saúde municipais em Goiânia para ver o que mudou na rotina dos profissionais e pacientes diante da nova doença. As medidas adotadas para evitar a disseminação do Covid-19 variam de local para local. Alguns adotaram critérios mais rígidos, com distanciamento entre cadeiras da recepção e plástico que isola funcionários; outras estão mais desprotegidas, sem sabonete, papel toalha e com possibilidade de mais contato entre pacientes e recepcionistas. Todas as unidades estão mais vazias e registraram diminuição na quantidade de pacientes na urgência e emergência.

Rumores de uma possível falta de equipamentos de proteção individual, os EPIs, nas próximas semanas, têm preocupado os profissionais. No Cais Vila Nova, duas técnicas em enfermagem discutiam os modos de fazer máscaras em casa, seguindo orientações que uma delas viu na internet. Por precaução, alguns médicos e enfermeiros têm comprado máscaras N95, mais protegidas e duradouras.

Quem entra no Centro Integrado de Atenção Médico Sanitária (Ciams) do Setor Urias Magalhães já percebe a diferença logo na sala de espera. Uma geringonça feita com caixas de papelão e muito plástico transparente insulfilm, isola os servidores que realizam o cadastro de quem chega na unidade. Além disso, uma fita zebrada, mantém o servidor a cerca de 2 metros do paciente. Nos bancos da recepção, a mesma fita interdita assentos intercalados, impedindo que duas pessoas se sentem próximas uma da outra. No Cais Finsocial um barbante separa os funcionários e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Noroeste, um banco de ferro serve como limite de distância.

Já nos Cais dos bairros Vila Nova e Novo Mundo, quem chega e encosta no balcão para ser atendido pelas recepcionistas desobedece a orientação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que prevê um espaçamento de dois metros. Nestas duas unidades, os funcionários da recepção recebem uma máscara cirúrgica por dia, o que acaba não adiantando muita coisa, já que elas perdem o efeito de proteção com a umidade e devem ser trocadas a cada duas horas.

A orientação da SMS é que esses funcionários não precisam de máscaras ou luvas e devem apenas ficar de uma distância segura do paciente. A restrição é para evitar o desperdício de equipamentos de proteção individual que estão em falta no mercado. No entanto, funcionários não estão aceitando a orientação, se sentem desprotegidos e ameaçam deixar de ir trabalhar se não tiverem o EPI. Por isso, muitos coordenadores acabam liberando que eles usem as máscaras para evitar o pânico e que se sintam inseguros.

“Apesar do medo, tenho visto muita solidariedade”

A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) também mudou a rotina das unidades do Programa Saúde da Família, que atuam na atenção básica. A quantidade de trabalho aumentou bastante, conta a técnica em enfermagem Marlene Soares, de 55 anos, que trabalha no Posto de Saúde da Família Ville de France.

“Para se ter uma noção, no dia 23, só eu, vacinei 300 pessoas, das 9 horas até 17 horas”, relata a mulher, que tem 26 anos de profissão. Ela descreve que há uma mistura de medo, mas ao mesmo tempo de determinação, nos servidores que estão na linha de frente no combate ao novo vírus. “A gente tem medo porque não sabe quem tem (o vírus) e quem não tem. Mesmo assim, apesar do medo, tenho visto muita solidariedade. Entre os colegas inclusive”, conta. Nos dias de vacinação, duas dentista têm auxiliado na triagem dos pacientes. O esposo de uma profissional doou máscaras N95, que protegem mais, para a unidade.

A saudade aperta, segundo Marlene, quando pensa na família. Ela está isolada dos três filhos e seis netos. Além de trabalhar no posto, também atua em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal. Por isso, para evitar contaminação, prefere ficar sozinha no apartamento em que mora. “Saudade, né? A gente sente muito. Mas é igual eu falei para a minha filha: quando eu me formei, eu jurei que eu ia salvar vidas.”

Os cuidados com proteção também foram redobrados na unidade, que diariamente recebe pacientes com sintomas de gripe e pessoas pedindo informação. Pacientes que ficam na recepção estão usando máscara e luva, quem faz triagem está utilizando até protetor facial, que é semelhante a um capacete.