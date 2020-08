Cidades Pandemia interrompe cirurgias eletivas e expõe pacientes a riscos em Goiás Atingidos indiretamente pelo coronavírus em Goiás, doentes têm estado de saúde agravado por paralisação de exames, consultas e procedimentos que não são de necessidade urgente

A cabeleireira Sara Juliana Moreira, de 31 anos, foi parar em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após ficar sem consulta e cirurgia para tratar sua cirrose autoimune, suspensas por causa da pandemia do coronavírus. Já o analista financeiro desempregado Charlieston Marques Santana, de 31, tem que conviver com fraqueza e edemas enquanto espera uma consulta com um nefrolog...