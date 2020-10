Cidades Pandemia fez com que 62% das mulheres não realizassem exame de mama, diz pesquisa Proporção chega a 73% entre aquelas com mais de 60 anos; desinformação é outro problema

Pesquisa feita pelo Ibope Inteligência a pedido da farmacêutica Pfizer revelou que 62% das mulheres não foram realizar exames de detecção de câncer de mama este ano devido à pandemia. Foram ouvidas 1.400 mulheres com 20 anos ou mais. O índice se refere a uma média global compreendendo todas as faixas etárias. Quando analisadas separadamente, as mulheres com mais d...