Cidades Pandemia faz transplantes de órgãos registrarem queda de 61% Especialistas dizem que há poucas chances de alcançar o ritmo de anos anteriores; mortes na fila de espera cresceram 44,5%

O Brasil realizou, entre abril e junho deste ano, menos da metade dos transplantes de órgãos e tecidos do início do ano. Com a diminuição de 61% dos procedimentos, cresceram 44,5% as mortes de pacientes cadastrados na fila de espera entre os dois períodos em todo o país. Os números levaram a Associação Brasileira de Transplantes (ABTO) a projetar no ano uma queda ...