Cidades Pandemia faz crescer obesidade infantil em Goiás Com mais tempo dentro de casa, crianças ficam mais distantes das atividades físicas e mais perto da alimentação inadequada

Em 2020, uma a cada três crianças em Goiás - com idade inferior a 10 anos de idade - apresentou problemas de risco de sobrepeso, sobrepeso ou obesidade. Os dados são do Ministério da Saúde e apontam crescimento no porcentual principalmente a partir de 2 anos de idade. No total, mais de 14 mil crianças foram classificadas como obesas, sendo que, deste número, 3,6 mil se refe...