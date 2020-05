Cidades Pandemia faz 50 mil brasileiros deixarem de ser diagnosticados com câncer Recusa em ir a hospitais e cancelamento de procedimentos não urgentes fizeram outros milhares de pacientes terem tratamentos suspensos

Desde o início da pandemia de covid-19 no País, ao menos 50 mil brasileiros deixaram de ser diagnosticados com câncer. Outros milhares de pacientes, já com o tumor detectado, tiveram os tratamentos suspensos. Só em abril, cerca de 70% das cirurgias de câncer foram adiadas. As estimativas são das Sociedades Brasileiras de Patologia e de Cirurgia Oncológica e refl...