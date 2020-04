A pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2) e o isolamento social aumentaram os níveis de stress, medo e ansiedade, o que tem exigido atenção aos doentes psicológicos e psiquiátricos. Especialistas afirmam que a sensação da perda de controle sobre a própria rotina tem sido um dos principais gatilhos para sintomas apareçam. A orientação para quem já iniciou um tratamento é não interromper. A família desempenha um papel essencial.

O médico psiquiatra Sávio Teixeira afirma ter observado alterações nos pacientes. “Eu nunca parei de atender e vi que a pandemia deixou eles mais ansiosos. Tenho pacientes que estavam em recuperação e tiveram recaídas e crises”, diz. Segundo ele, isso acontece pois essas pessoas são mais vulneráveis à situações como essa. “É claro que seguindo o tratamento tudo vai ser melhor. Porém, costumamos dizer que o maior fator de risco para ter uma doença mental é já ter uma antes. Ou seja, é preciso ter um cuidado redobrado em período de tanto stress e sensibilidade ”, explica.

Teixeira diz que os pacientes que têm algum tipo de doença como depressão, ansiedade e transtorno bipolar e não estão fazendo nenhum tipo de tratamento ficam ainda mais suscetíveis a terem crises. “Essa situação acaba servindo como um gatilho”, pontua. Para quem faz acompanhamento médico e psicológico, a orientação é que o tratamento não seja interrompido. “Eles não podem parar de se consultar, seja por telefone ou presencialmente, nem de tomar a medicação. Em pessoas doentes os remédios são essenciais para que o tratamento funcione. Além disso, é preciso manter uma rotina, tentar viver um dia de cada vez e, se as pessoas foram muito sensíveis, evitar procurar notícias sobre o assunto.”

O papel da família é essencial para que essas pessoas passem por esse período da melhor forma possível. “É preciso que os familiares fiquem atentos à alimentação, sono e humor dessas pessoas. Tenho um paciente que tem Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) com limpeza e não estava conseguindo sair de casa e as mãos já estavam feridas de tanto ele limpá-las. A mãe dele percebeu e o aconselhou a ser consultar”, conta.

A psicóloga especialista em comportamento alimentar, Fernanda Romano, diz que os pacientes com transtorno alimentares também se sentem mais sufocados diante do isolamento social. “É bem mais complicado para eles, pois o próprio isolamento é propício para os transtornos acontecerem. Porém, tenho notado é que os bulímicos têm tido menos crises durante a quarentena pelo fato dos familiares estarem em casa”, afirma.

O psicólogo da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aparecida de Goiânia, Mayk da Glória, afirma que como um todo, por conta do isolamento forçado e mudança abrupta de rotina, a sociedade está mais ansiosa e tensa. Mas existem diversos meios para tentar driblar o stress, a ansiedade e o medo em meio à pandemia (veja quadro).

Ele afirma que em algumas situações como, por exemplo, quando existe um sentimento muito intenso e incontrolável e/ou quando a pessoa passa por situações traumáticas que estão interferindo na rotina e causando ideia ou desejo fixo, é preciso procurar ajudar. “Quando a pessoa começa a ter sintomas físicos e/ou psicológicos, precisa de válvula de escape o tempo todo, não sente mais prazer em atividades que gosta é preciso buscar atendimento.”

A psicóloga do Núcleo de Vigilância a Violência e Promoção da Saúde SMS de Goiânia Ionara Rabelo, que já atuou pelo Médicos Sem Fronteiros na Libéria, durante o surto de Ebola, afirma que a perda do controle é o que mais afeta as pessoas de uma maneira geral. “Para driblar isso é preciso criar uma rotina e não de afastar do mundo. É preciso cuidar de si próprio”, pontua.

Grupo de psicólogos dá suporte gratuito

Um grupo de 13 psicólogos se organizou por meio de um projeto chamado ‘SOS Apoio Emocional’ para prestar suporte e apoio emocional para os goianos que estão se sentindo afetados pelo novo coronavírus.

A coordenadora do projeto, a psicóloga Jacqueline Amaral, que é especialista em psicologia clínica, hospitalar e cuidados paliativos, explica que o intuito da iniciativa é proporcionar uma escuta ativa à população. “Estamos disponíveis em um número de telefone das 10h até as 22h. Damos assistência principalmente para quem está angustiado e sofrendo com a situação como, por exemplo, os idosos, imunodeprimidos, desempregados e pessoas solitárias”, explica.

O movimento que teve início em Goiás em março e é uma iniciativa do Instituto Entrelaços de Psicologia e já existe em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Ceará e no Rio Grande do Norte. Jacqueline deixa claro que a linha aberta não se trata de uma consulta e/ou atendimento psicoterápico.

Jacqueline conta que desde que o grupo começou os atendimentos, as demandas têm mudado. “Elas vêm em ondas. Primeiro as pessoas que ligaram querendo saber se o isolamento era verdade, com medo da situação nova e com diversas dúvidas. Agora estamos passando para a parte de lidar com o luto”, explica. O telefone de contato do SOS Apoio Emocional é: (62) 99372-2986.

Caps

A gerência de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Goiânia espera um aumento nos atendimentos dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) motivado pela pandemia do novo coronavírus). “É uma reação normal diante da pandemia que estamos vivendo. Se, por exemplo, uma pessoa está sentindo muito medo, não quer dizer necessariamente que ela tem síndrome do pânico”, esclarece.

Nos nove Caps de Goiânia todas as atividades coletivas foram suspensas, sendo que os atendimentos presenciais seguem sendo feitos para grupos de até quatro pessoas no máximo. “Nós estamos dando prioridade para o atendimento individual. Para aqueles pacientes que eram acompanhados em grupo nós temos uma equipe que está ligando para eles com frequência.”



Atenção aos profissionais da linha de frente

Em meio a uma carga horária exaustiva e ao alto risco de contaminação pelo novo coronavírus, a saúde mental dos trabalhadores de saúde, especialmente os que ficam na linha de frente, fica fragilizada e exige a atenção e o cuidado de profissionais especializados, familiares e da sociedade.

O psicólogo da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aparecida de Goiânia, Mayk da Glória, afirma que no município existem quatro linhas telefônicas disponíveis de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h, para atender exclusivamente profissionais da saúde. “Temos servidores que ficam a disposição para atender as pessoas e ouvi-las. O intuito é ajudá-los a descarregar um pouco da carga emocional para poderem trabalhar de forma mais atenta”, explica.

Glória diz que o movimento de colocar os profissionais da saúde como “heróis” também tem de ser feito com cuidado. “Isso pode acabar fazendo com que muitos deles se sintam ainda mais pressionados e trabalhem além das condições físicas e mentais .”

Outra preocupação é a automedicação. “Estes profissionais têm um acesso muito grande e facilitado a medicações. Por conta disso, nós estamos fazendo um trabalho de conscientização para que eles não abusem de remédios”, conta. A psicóloga da SMS de Goiânia, Ionara Rabelo, afirma que a insegurança nos locais de trabalho também contribui para que os profissionais da saúde adoeçam. Ela ressalta que é importante que a população apoie os profissionais ficando em casa se possível. “Quando eles saem de um plantão e veem as ruas cheias de pessoas andando por aí de forma indiscriminada se sentem frustrados”, finaliza.