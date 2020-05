Cidades Pandemia de Covid-19 movimenta mais de R$ 5 bilhões em doações no Brasil O dado foi compilado pela Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR), que criou um monitor das doações para mapear as ações de combate ao coronavírus

A emergência nacional de saúde, social e econômica provocada pela pandemia de Covid-19 criou uma onda de solidariedade no Brasil que já resultou em mais de R$ 5 bilhões de doações. A maior parte é proveniente de grandes empresas, mas pessoas físicas, mesmo com pequenas quantias, colaboram para mudar o cenário de filantropia no Brasil. Até áreas que não tinham t...