Cidades Pandemia aumentou o protagonismo de fisioterapeutas

O Hcamp de Goiânia foi o único hospital de Goiás vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS) que recebeu treinamento ministrado pelo Hospital do Coração (HCor) de São Paulo sobre manejo do paciente com Covid-19 em ventilação mecânica. Realizado no mês de abril, o curso foi primordial na capacitação da equipe de fisioterapeutas, um grupo de 80 profissionais, que fazem atend...